В Дагестане один человек погиб и один пострадал после падения автомобиля в обрыв

В Дагестане автомобиль Lada Priora упал в обрыв. В результате ДТП один человек погиб и один – пострадал, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Происшествие случилось сегодня, 31 августа, около 8:00 на автодороге «Урма — Губден» в Карабудахкентском районе. Предварительно, 29-летний житель Каспийска за рулем потерял контроль над автомобилем, после чего машина опрокинулась в обрыв. Водитель скончался от полученных травм на месте аварии. Находившаяся в салоне 19-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.

Константин Соловьев