Ввод жилья в Новороссийске за полгода сократился в 2,4 раза

В Новороссийске за первое полугодие 2026 года ввели 99,1 тыс. кв. м жилья — на 58,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из общего объема введенного жилья на многоквартирные дома пришлось 16,6 тыс. кв. м, на индивидуальное жилищное строительство — 82,4 тыс. кв. м.

В администрации снижение связывают с ограничениями на выдачу новых разрешений на строительство многоэтажных домов. До 2022 года застройщики могли получать разрешения на строительство отдельных домов без привязки к созданию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Переход к комплексному развитию территорий и приоритетному вводу социальных объектов привел к временному сокращению объемов жилищного строительства.

До конца года в Новороссийске планируется ввести 189,7 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах.

По данным портала ЕРЗ, на 1 июля в городе возводилось 964,5 тыс. кв. м жилья. По этому показателю Новороссийск занимает 24-е место в топ-100 населенных пунктов России по объему строительства.

Анная Гречко