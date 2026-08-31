В Новороссийске за три дня поступили обращения по 126 адресам из-за сильного ветра

В Новороссийске за три дня поступили обращения по 126 адресам из-за последствий сильного ветра. На местах зафиксированы упавшие деревья и ветки, а также обрывы проводов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Большинство обращений уже отработано. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, к ликвидации последствий подключены спасатели, профильные службы и представители бизнеса.

Сильный ветер также повредил пляжную инфраструктуру. Наиболее серьезные повреждения зафиксированы на пляжах «Суджукская коса», «Кристалл-2» и «Абрау Бич». Конструкции на территориях были перевернуты или повреждены. Менее значительные повреждения отмечены в Мысхако. Владельцы пляжей уже приступили к восстановительным работам.

В ближайшие выходные в Новороссийске проведут общегородской субботник. В администрации города сообщили, что участникам предоставят необходимый инвентарь.

После сильного ветра в городе зафиксировано более 100 обрывов воздушных линий электропередачи. Аварийные бригады АО «Электросети Кубани» поочередно устраняют последствия стихии.

Анна Гречко