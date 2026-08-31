Прокуратура добилась запрета промдеятельности на участке в Предгорном округе

Прокуратура Предгорного округа Ставропольского края через суд запретила местному жителю вести промышленную деятельность на приусадебном участке в посёлке Железноводском. Об этом сообщили в прессслужбе региональной прокуратуры.

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства установлено, что на участке, расположенном в зоне индивидуальной жилой застройки, мужчина организовал производство и складирование бетонных изделий. Такая деятельность не допускается в данной территориальной зоне и нарушает права соседей.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием о запрете незаконной промышленной деятельности. Суд удовлетворил заявление прокуратуры; исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.

Мария Хоперская