На Ставрополье студентки получили свыше 22 млн рублей пособий по беременности

В Ставропольском крае с сентября 2025 года пособия по беременности и родам назначены 266 студенткам ссузов и вузов, обучающимся на очной форме. Общий объем выплат превысил 22 млн рублей, сообщили в прессслужбе регионального отделения Соцфонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пояснила управляющий отделением СФР по Ставрополью Елена Долгова, расчёт пособия теперь базируется на величине прожиточного минимума трудоспособного населения — в крае он составляет 18 579 рублей — и не зависит от размера стипендии. Ранее, до сентября прошлого года, выплаты осуществлялись образовательными организациями исходя из стипендий учащихся. В текущих условиях средний размер пособия за 140 дней отпуска для студенток в регионе достигает порядка 84 000 рублей.

Подать заявление на получение выплаты можно в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Доступны два канала подачи — через портал Госуслуг либо в клиентской службе отделения СФР.

Мария Хоперская