В Нижнекамске жители дома, пострадавшего от БПЛА, возвращаются в квартиры

В Нижнекамске жители дома, пострадавшего при атаке беспилотников 12 июня, начали возвращаться в свои квартиры. Основные восстановительные работы в здании завершены, сообщил на деловом понедельнике мэр города Радмир Беляев.

Сейчас продолжается работа с жильцами: собираются документы для решения вопроса о компенсациях пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека. В ЖКХ поступило 53 обращения о поврежденном имуществе.

Анна Кайдалова