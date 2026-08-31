Медианная предлагаемая зарплата для учителей и преподавателей в Татарстане составляет 51,7 тыс. руб., а максимальная — 102,7 тыс. руб. С начала 2026 года работодатели республики разместили 2,3 тыс. вакансий для педагогов, сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане медианная предлагаемая зарплата для учителей составляет 51,7 тысячи

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ В Татарстане медианная предлагаемая зарплата для учителей составляет 51,7 тысячи

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Согласно опросу, 47% жителей Татарстана в детстве мечтали стать учителями. 22% опрошенных в итоге связали карьеру с педагогикой, а 25% выбрали другую сферу. Главными препятствиями для выбора профессии стали высокая ответственность, нагрузка при работе с детьми и студентами, а также уровень зарплаты.

В Татарстане 97% опрошенных считают, что искусственный интеллект не заменит учителя. Еще 51% ожидают, что роль педагога благодаря ИИ изменится: он станет больше выступать в качестве наставника или тьютора, а искусственный интеллект будет использоваться как рабочий инструмент.

Анна Кайдалова