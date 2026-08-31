Поставки топлива в Удмуртию снизились из-за внеочередного ремонта на НПЗ

Объемы ввозимого в Удмуртию топлива снизились с пятницы из-за «убытия на внеочередной ремонт одного из поставщиков нашей крупнейшей сети». Поставки от него были «фактически нулевыми», заявил и. о. министра промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев на аппаратном совещании врио главы республики Ольги Абрамовой.

«Из всех планируемых 900 т, необходимых республике, поставки составили около 700 т ежедневно <...> В среду мы ожидаем восстановление работы одного из НПЗ поставщика и, следовательно, возобновление поставок. Это даст возможность выровнять рынок и, если ничего не случится, на этой цифре в течение декады можно будет говорить о стабилизации ситуации»,— указал министр.

По словам госпожи Абрамовой, ситуация с топливом в районах республики становится все напряженнее. Сейчас около 60% поступающего бензина уходит в районы, 40% — в города.