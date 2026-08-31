Прокуратура добилась возврата крупного земельного участка в Курском районе

Прокуратура Курского района выявила нарушение земельного законодательства при предоставлении в аренду земельного участка площадью 27 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установлено в ходе проверки, в июне 2023 года муниципалитет передал участок местному жителю без проведения торгов. Основанием для заключения договора без конкурентных процедур стало наличие на участке индивидуального жилого здания, принадлежащего арендатору.

При этом площадь предоставленного земельного участка превышает площадь расположенного на нём строения более чем в 255 раз: размер здания составляет немногим более 100 кв. м, а землепользователь не представил доказательств необходимости использования столь обширной территории для эксплуатации объекта.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд иск о признании договора аренды недействительным и возврате участка администрации Курского муниципального округа. Требования надзорного ведомства были удовлетворены решением Курского районного суда; позднее судебный акт оставлен без изменения Ставропольским краевым судом. В настоящее время решение вступило в законную силу.

Мария Хоперская