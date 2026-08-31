С 1 сентября в школах Казани появятся тематические дни кухонь народов мира. Школьникам будут предлагать блюда татарской, русской, кавказской, азиатской и итальянской кухонь, сообщила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школах Казани с 1 сентября введут тематические дни кухонь мира

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В школах Казани с 1 сентября введут тематические дни кухонь мира

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также с 1 сентября в школьном меню появятся 12 новых блюд. Новое меню будут продвигать с помощью интерактивных мероприятий, дегустаций, классных часов и школьных пикников, а также через родительские сообщества.

Стоимость питания не изменится: 93 руб. — свободный выбор, 66 руб. — комплексное питание, 45 руб. — завтрак или полдник.

Кроме того, по сообщению Римы Мухамедшиной, к началу учебного года в Казани модернизировали 11 школьных столовых. На строительно-монтажные работы из бюджета Татарстана выделили 260,4 млн руб., еще 56,2 млн руб. направил Департамент питания Казани. Это позволило увеличить количество посадочных мест на 211.

Анна Кайдалова