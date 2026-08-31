Курск отстает в подготовке к новому отопительному сезону

В сентябре Ростехнадзор начнет проверки готовности объектов к новому отопительному периоду. Оценки муниципальным образованиям «будут даны в соответствующие сроки». По состоянию на 31 августа подготовка в Курской области идет в графике прошлого года, однако «проседает» сам город Курск. Об этом на оперативном совещании в облправительстве сообщил глава регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Александр Мулевин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министр пояснил, что Курск «проседает» в вопросе паспортов готовности многоквартирных жилых домов. По словам господина Мулевина, 1 сентября пройдет собрание с руководителями управляющих компаний, чтобы «сделать соответствующие внушения». Все УК, ТСЖ и ЖСК должны получить паспорта готовности до 15 сентября для того, чтобы в последующем такие паспорта получили сами муниципалитеты.

«Ситуация на постоянном контроле. Я рассчитываю, что мы всего достигнем, как и в прошлом году»,— подчеркнул министр.

Губернатор Александр Хинштейн поручил Госжилинспекции подключиться к работе с управляющими компаниями.

«Никаких неожиданностей, коллеги, у нас быть не должно»,— заявил глава региона.

Прошлый отопительный период завершился в Курске 4 мая. Как сообщал «Ъ-Черноземье», изначально планировалось ограничить подачу тепла еще в середине апреля, но сроки несколько раз сдвигали из-за холодной погоды.

Денис Данилов