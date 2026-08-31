Жилой комплекс комфорт-класса «Событие» возведут на улице Орджоникидзе в Ижевске

Многоквартирный дом комфорт-класса «Событие» появится на пересечении улиц Орджоникидзе и Ленина в Ижевске. Жилая площадь составит 13,5 тыс. кв. м, следует из проектной декларации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Объект возводит спецзастройщик «Дом на Ленина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

В жилом комплексе будет 291 квартира различной площади — от 24,8 до 81,9 кв. м. Количество этажей — от 13 до 18. В комплексе один подъезд. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2029 года.