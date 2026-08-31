В Новороссийске 27 АЗС отпускают топливо с ограничениями

По состоянию на 9:00 31 августа в Новороссийске работают 27 АЗС, на всех введены ограничения по объему отпуска топлива. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Топливо отпускают только в баки автомобилей — не более 30, 40, 50 или 60 литров на один автомобиль в зависимости от станции.

АИ-100 доступен на одной АЗС, АИ-95 — на пяти, АИ-92 — также на пяти. Дизельное топливо есть на 26 работающих заправках.

В администрации уточнили, что две АЗС «Роснефти» в Цемдолине на улице Ленина и АЗС «Лукойл» в поселке Верхнебаканском отпускают топливо только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от их посещения.

Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

Оперативные данные о наличии топлива публикуются на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений. Ситуация на АЗС в течение дня может меняться.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце месяца ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. Кроме того, в Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко