В Избербаше восстановили электроснабжение: к сети подключено 8,6 тысячи абонентов

Электроснабжение в городе Избербаш (Дагестан) восстановлено, к сети подключено 8,6 тыс. абонентов, сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, подача электроэнергии была возобновлена в 00:10 31 августа 2026 года. Для ликвидации последствий аварии от РСЧС было задействовано 15 человек и 5 единиц техники.

Ранее в МЧС информировали, что в результате аварии на электросетях без электроснабжения остались 33 тыс. человек в 24 населённых пунктах Дагестана.

Мария Хоперская