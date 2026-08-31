В Анапе на девяти АЗС топливо отпускают по картам и спецтранспорту

В Анапе на девяти из 26 работающих автозаправочных станций топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 15 АЗС действуют ограничения по объему отпуска. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на 9:30 31 августа бензин АИ-92 был доступен на 13 АЗС, АИ-95 — также на 13. АИ-100 временно отсутствует. Дизельное топливо есть на всех 26 работающих заправках.

На семи АЗС отпуск АИ-92 и АИ-95 ограничен 30 литрами. На четырех станциях АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо отпускают в объеме до 40 литров. На шести АЗС лимит для дизельного топлива составляет 50 литров, еще на пяти — 60 литров.

В мэрии уточнили, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может меняться. Жителей призвали не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС.

Оперативные данные о наличии топлива публикуются на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений. Ситуация на АЗС в течение дня может меняться.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко