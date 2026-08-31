Кисловодск выводит турбизнес из тени: с начала года легализовано 20 гостевых домов

С начала 2026 года в Кисловодске выявили и вывели из тени 20 гостевых домов — их владельцы прошли процедуру регистрации в реестре классифицированных средств размещения. В результате общее число легализованных мест размещения на курорте достигло 267 единиц.

По данным администрации Кисловодска, сейчас в городе функционируют 267 коллективных средств размещения, в том числе 45 санаториев, 84 гостиницы, 115 гостевых домов, 2 медицинских пансионата, 11 пансионатов, 3 клиники, 6 хостелов и 1 детский лагерь.

Власти курорта ведут постоянный мониторинг объектов туристической сферы и продолжают выявлять незарегистрированные площадки. Как подчеркнул мэр Кисловодска Евгений Моисеев, легализация средств размещения имеет важное значение для пополнения бюджета за счёт налоговых поступлений, а также для формирования прозрачного рынка труда и создания новых рабочих мест.

Мария Хоперская