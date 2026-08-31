JELAND J6 -рожден для вашего комфорта

JELAND J6 — это компактный кроссовер, появление которого стало заметным событием на отечественном рынке 2026 года.

Фото: пресс-служба ООО «ДМ-авто» Север»

Старт продаж состоялся 11 июня 2026 года, а официальная презентация цен — в апреле. Модель позиционируется как автомобиль, адаптированный под российские дороги и климат: перед серийным запуском она прошла цикл испытаний в сложных условиях.

В августе 2026 года появилась полноприводная версия JELAND J6. Автомобиль оснащен шестью режимами вождения и уже доступен в продаже в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леон-Авто.

Дизайн и экстерьер

Кузов JELAND J6 выполнен в подчёркнуто угловатом, «брутальном» стиле, характерном для современных китайских кроссоверов. Главные черты внешности:

Крупная решётка радиатора с фирменным логотипом.

Светодиодная оптика спереди и сзади.

Короткие свесы, увеличивающие геометрическую проходимость.

Достаточно массивный силуэт, свойственный полноценному SUV.

Такой подход делает автомобиль визуально дороже своего сегмента и придаёт ему уверенный «внедорожный» характер.

Габариты и практичность

Длина 4509 мм

Ширина 1860 мм

Высота 1650 мм

Колёсная база 2610 мм

Дорожный просвет 176 мм

Объём багажника 480 л (до 1180 л со сложенными сиденьями)

Клиренс в 176 мм обеспечивает комфортное передвижение по неровным дорогам и за город. Багажник продуман как «трансформер»: его объёма достаточно для путешествий и повседневных задач. В салоне используются износостойкие материалы, которые легко чистятся и сохраняют вид даже при перевозке домашних животных.

Комплектации и оснащение

Производитель предлагает три уровня комплектации: Актив, Комфорт и Престиж. Различия между версиями касаются как технической начинки, так и уровня комфорта.

Базовая комплектация (Актив):

Легкосплавные диски 17 дюймов.

Светодиодная оптика.

Круиз-контроль.

Бесключевой доступ.

Обогрев передних сидений с механической регулировкой.

Кондиционер.

Два динамика аудиосистемы.

Центральный дисплей 9 дюймов.

Отдельно стоит отметить усиленную шумоизоляцию: трёхслойные передние стёкла и изоляция моторного отсека создают тихое и комфортное пространство в салоне.

Версии двигателя

Помимо базового 1,5-литрового мотора на 147 л.с., в линейке заявлена и более мощная модификация с двигателем 1.6 л на 150 л.с., которая, как и полный привод, появлялась в планах производителя для расширения гаммы.

Итог

JELAND J6 — это интересный пример локализации под российский рынок. Кроссовер предлагает свежий выразительный дизайн, проверенный турбомотор, хороший уровень оснащения и практичный салон при относительно доступной стартовой цене. Для покупателя, который ищет современный семейный кроссовер с адаптацией под отечественные условия эксплуатации, J6 выглядит взвешенным и логичным выбором.

Главные сильные стороны модели — российская сборка, неприхотливый к топливу двигатель, клиренс 176 мм и вместительный трансформируемый багажник.

Познакомиться ближе с автомобилем, а также пройти тест-драйв вы можете уже сегодня в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леон-Авто

Официальный дилер JELAND Леон-Авто

Г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321/2

Т. +7 (861) 206-36-77

www.krasnodar-omoda-jaecoo.ru

ООО «ДМ-авто» Север»

https://esteo-leon-avto.ru/