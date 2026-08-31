JELAND J6 -рожден для вашего комфорта
JELAND J6 — это компактный кроссовер, появление которого стало заметным событием на отечественном рынке 2026 года.
Старт продаж состоялся 11 июня 2026 года, а официальная презентация цен — в апреле. Модель позиционируется как автомобиль, адаптированный под российские дороги и климат: перед серийным запуском она прошла цикл испытаний в сложных условиях.
В августе 2026 года появилась полноприводная версия JELAND J6. Автомобиль оснащен шестью режимами вождения и уже доступен в продаже в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леон-Авто.
Дизайн и экстерьер
Кузов JELAND J6 выполнен в подчёркнуто угловатом, «брутальном» стиле, характерном для современных китайских кроссоверов. Главные черты внешности:
- Крупная решётка радиатора с фирменным логотипом.
- Светодиодная оптика спереди и сзади.
- Короткие свесы, увеличивающие геометрическую проходимость.
- Достаточно массивный силуэт, свойственный полноценному SUV.
Такой подход делает автомобиль визуально дороже своего сегмента и придаёт ему уверенный «внедорожный» характер.
Габариты и практичность
- Длина 4509 мм
- Ширина 1860 мм
- Высота 1650 мм
- Колёсная база 2610 мм
- Дорожный просвет 176 мм
- Объём багажника 480 л (до 1180 л со сложенными сиденьями)
Клиренс в 176 мм обеспечивает комфортное передвижение по неровным дорогам и за город. Багажник продуман как «трансформер»: его объёма достаточно для путешествий и повседневных задач. В салоне используются износостойкие материалы, которые легко чистятся и сохраняют вид даже при перевозке домашних животных.
Комплектации и оснащение
Производитель предлагает три уровня комплектации: Актив, Комфорт и Престиж. Различия между версиями касаются как технической начинки, так и уровня комфорта.
Базовая комплектация (Актив):
- Легкосплавные диски 17 дюймов.
- Светодиодная оптика.
- Круиз-контроль.
- Бесключевой доступ.
- Обогрев передних сидений с механической регулировкой.
- Кондиционер.
- Два динамика аудиосистемы.
- Центральный дисплей 9 дюймов.
Отдельно стоит отметить усиленную шумоизоляцию: трёхслойные передние стёкла и изоляция моторного отсека создают тихое и комфортное пространство в салоне.
Версии двигателя
Помимо базового 1,5-литрового мотора на 147 л.с., в линейке заявлена и более мощная модификация с двигателем 1.6 л на 150 л.с., которая, как и полный привод, появлялась в планах производителя для расширения гаммы.
Итог
JELAND J6 — это интересный пример локализации под российский рынок. Кроссовер предлагает свежий выразительный дизайн, проверенный турбомотор, хороший уровень оснащения и практичный салон при относительно доступной стартовой цене. Для покупателя, который ищет современный семейный кроссовер с адаптацией под отечественные условия эксплуатации, J6 выглядит взвешенным и логичным выбором.
Главные сильные стороны модели — российская сборка, неприхотливый к топливу двигатель, клиренс 176 мм и вместительный трансформируемый багажник.
Познакомиться ближе с автомобилем, а также пройти тест-драйв вы можете уже сегодня в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леон-Авто
Официальный дилер JELAND Леон-Авто
Г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321/2
Т. +7 (861) 206-36-77
ООО «ДМ-авто» Север»
https://esteo-leon-avto.ru/
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