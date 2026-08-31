Над Краснодарским краем и Черным морем ночью уничтожили беспилотники

С 20:00 30 августа до 08:00 31 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, аппараты обнаружили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на распространение сведений об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничение также распространяется на информацию о местонахождении военных и потенциально опасных объектов.

Запрет касается публикации фото-, видео- и киноматериалов о применении беспилотников и последствиях их использования. В частности, нельзя размещать кадры мест падения БПЛА, районов поражения объектов, работы систем ПВО и РЭБ, а также расположения сил и средств Минобороны.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на пляжных территориях курорта усилили меры безопасности на случай угрозы безопасности. На пляжах также оборудовали защищенные места для укрытия сотрудников. Их предусмотрели с учетом возможной удаленности стационарных убежищ от береговой полосы.

Мария Удовик