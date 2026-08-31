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Врио главы Удмуртии: ситуация с топливом в районах становится напряженнее

Ситуация с топливом в районах Удмуртии становится все напряженнее, заявила врио главы республики Ольга Абрамова на аппаратном совещании. Около 60% поступающего бензина уходит в районы, 40% — в города.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«В Удмуртии открыты частные заправки. Действительно, там цены несколько выше, но, по крайней мере, у людей есть возможность выбора в этой ситуации»,— сказала она.

Госпожа Абрамова добавила, что региональный минпромторг ежедневно ведет работу с поставщиками, перевозчиками и РЖД. Для комфорта республике ежедневно необходимо около 900 т топлива, но этот показатель, отметила врио главы, набирается не всегда.