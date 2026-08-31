В Геленджике включили сирену из-за угрозы атаки БПЛА

В Геленджике включили сирену, жителей призвали соблюдать меры безопасности. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Находящимся на улице рекомендуют зайти в ближайшее здание и укрыться в подвале, цокольном этаже или помещении без окон. Если укрыться в квартире, следует использовать правило «двух стен» и выбрать коридор, прихожую, тамбур или ванную комнату, если она расположена внутри помещения.

Власти призвали не использовать автомобили в качестве укрытия и оставаться в безопасном месте до официального сообщения об отмене угрозы.

Жителей также попросили сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Съемка и публикация материалов о работе беспилотников, ПВО и спецслужб запрещены.

Телефон экстренных служб — 112.

Анна Гречко