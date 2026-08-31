СК возбудил дело против астраханки по факту передачи автомобиля 17-летнему внуку

В Астрахани местную жительницу подозревают в вовлечении внука в совершение противоправных действий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханке предъявили ч. 1 ст. 151.2 УК за допуск несовершеннолетнего к управлению автомобилем

Фото: Астраханская Госавтоинспекция Астраханке предъявили ч. 1 ст. 151.2 УК за допуск несовершеннолетнего к управлению автомобилем

Фото: Астраханская Госавтоинспекция

Следствие полагает, что 21 июля этого года женщина разрешила своему 17-летнему внуку, не имеющему водительского удостоверения, сесть за руль ее автомобиля. Вечером того же дня несовершеннолетний на машине бабушки сбил женщину на пешеходном переходе в Астрахани.

В результате ДТП потерпевшая получила множественные телесные повреждения и скончалась на месте. В данный момент следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Марина Окорокова