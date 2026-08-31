Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске и Геленджике

В Новороссийске и Геленджике объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей и гостей городов призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При включении сирен, означающих сигнал «Внимание всем», находящимся в помещениях рекомендуют отойти от окон и укрыться в комнате без окон или помещении со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. В Новороссийске также рекомендуют выбирать помещения, окна которых не выходят на море.

Находящимся на улице следует укрыться в цокольных этажах ближайших зданий либо подземных переходах и парковках. Использовать для укрытия автомобили и находиться возле стен многоквартирных домов не рекомендуется.

Жителей просят сохранять спокойствие и дождаться официальной отмены сигнала. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.

Вячеслав Рыжков