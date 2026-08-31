В Северной Осетии 171 школа получит новое оборудование в 2027 году

В Северной Осетии 171 школа в 2027 году получит новое оборудование для кабинетов информатики, математики, химии и биологии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заявка на оснащение направлена в Министерство просвещения России. Оснащение пройдет в рамках федеральной программы «Все лучшее — детям». В 2026 году по этой программе школы уже получили оборудование для кабинетов изобразительного искусства, музыки и физики.

Константин Соловьев