Пожар в плавнях вблизи хутора Чембурка под Анапой локализован

Пожар в плавневой зоне вблизи анапского хутора Чембурка локализован. По данным краевого министерства ГО и ЧС, пожарные продолжают тушить последний очаг площадью 25 кв. м. По информации мэрии Анапы, площадь активного горения утром составляла 50 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В течение ночи спасатели продолжали ликвидировать возгорание и одновременно контролировали границы территорий, прилегающих к жилым домам и производственным объектам. Распространения огня на жилую застройку не допущено.

В администрации Анапы уточнили, что утром на месте продолжали работать около 30 человек и порядка 10 единиц техники. Оперативный штаб продолжает координировать работы по тушению.

Ранее площадь активного горения в плавнях оценивалась в 0,5 га, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Для защиты жилого сектора пожарные расчеты усиливали на улицах Северной и Родниковой в Алексеевском микрорайоне, улице Набережной в станице Анапской и улице Озерной в хуторе Чембурка.

К тушению привлекались силы МЧС, РСЧС, полиции и муниципальных служб, а также техника «Водоканала». На отдельных участках спасатели проводили подворовые обходы и контролировали обстановку вблизи жилой застройки.

Анна Гречко