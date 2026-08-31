В Новороссийске новый контракт на вывоз ила из «Южных прудов» планируют заключить в сентябре

В Новороссийске планируют заключить новый контракт на вывоз оставшегося грунта с особо охраняемой природной территории «Южные пруды». Ориентировочную дату заключения контракта — 14 сентября 2026 года — назвали в МКУ «УЖКХ города».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект благоустройства территории был разработан еще в 2024 году. Согласно документу, сначала должны были очистить пруды от ила, затем разработать проект инженерных сетей и берегоукрепления, обустроить систему полива и после этого приступить непосредственно к благоустройству территории.

Однако работы по проекту не были завершены. Муниципальный контракт между МКУ «УЖКХ города» и ООО «Кама-РД», срок действия которого истекал 30 сентября 2025 года, подрядчик выполнил не в полном объеме и с существенными отклонениями от проектной документации. В связи с этим МКУ «УЖКХ города» обратилось в Арбитражный суд.

Для вывоза оставшегося грунта городские власти решили заключить отдельный контракт с новым подрядчиком. Грунт относится к отходам V класса опасности.

Документы для проведения торгов разместили на электронной площадке 20 июля. Изначально процедуру планировали завершить 27 августа, после чего ориентировочным сроком заключения нового контракта стало 14 сентября.

При этом благоустройство «Южных прудов» предусматривает комплекс работ, включая очистку водоемов, устройство инженерных сетей, системы полива и берегоукрепление.

Анна Гречко