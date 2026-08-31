Сочи стал единственным курортом Кубани, где за год подешевела «вторичка»
Стоимость квартир на вторичном рынке выросла за год почти на всех крупных курортах Краснодарского края. Исключением стал Сочи, где средняя цена квадратного метра снизилась на 0,4%, до 303,7 тыс. руб., следует из данных федерального портала «Мир квартир», представленных ТАСС.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Наибольший рост зафиксирован в Геленджике: за год квадратный метр подорожал на 12,2%, до 272,2 тыс. руб. В Анапе цены увеличились на 5,1%, до 181,8 тыс. руб. за кв. м, в Туапсе — на 4,4%, до 155,7 тыс. руб. Новороссийск показал более умеренную динамику — плюс 2,8%, до 166,5 тыс. руб. за кв. м.
В среднем стоимость квадратного метра вторичного жилья на курортах Краснодарского края за год выросла на 4,7% и достигла 216 тыс. руб.
По мнению генерального директора «Мир квартир» Павла Луценко, рынок Сочи столкнулся с последствиями длительного роста цен. Высокая стоимость недвижимости, отсутствие доступной ипотеки и проблемы с авиасообщением сдерживают спрос. Геленджик, где цены быстро приближаются к сочинским, может столкнуться с аналогичной ситуацией.
Остальные курорты, по оценке эксперта, сохраняют потенциал для дальнейшего роста. Однако заметное ускорение рынка возможно после снижения ключевой ставки и стоимости ипотечных кредитов, а также нормализации транспортной доступности региона.