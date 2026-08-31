Пожар в плавневой зоне под Анапой на большей части территории локализован
Пожар в плавневой зоне в районе Анапы на большей части территории локализован. Площадь активного горения составляет около 50 кв. м. На месте продолжают работать около 30 человек и порядка 10 единиц техники, сообщила глава курорта Светлана Маслова.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В течение ночи спасатели одновременно с тушением огня обеспечивали защиту границ территории, прилегающей к жилым домам и производственным объектам. Распространения пожара на расположенные поблизости здания не допущено.
Ликвидация возгорания продолжается.
Ранее площадь пожара оценивалась в 10 га. Возгорание произошло в камышах в районе хутора Чембурка. На первоначальном этапе в ликвидации огня участвовали 17 человек и четыре единицы техники.