Пожару в плавнях под Анапой присвоили четвертый ранг сложности

Площадь активного горения в плавневой зоне на территории хутора Чембурка составляет 0,5 га, пожару присвоен четвертый ранг. Всего в ликвидации возгорания задействованы 107 человек и 29 единиц техники, сообщила в своем Telegram-канале глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Светланы Масловой Фото: Telegram-канал Светланы Масловой

Пожарные расчеты дополнительно усилили на переулке Дальнем в Алексеевском микрорайоне, где огонь подошел близко к жилым домам. Там развернут оперативный штаб. В станице Анапской спасатели и мониторинговые группы продолжают контролировать обстановку на улице Набережной и других участках.

В Алексеевском микрорайоне вдоль улицы Северной расчеты МЧС и пожарной службы не дают огню распространиться через дорогу в сторону жилой застройки. Организован регулярный подвоз воды, задействована техника «Водоканала». На месте также дежурят сотрудники полиции.

Ранее силы экстренных служб были усилены на улице Озерной в хуторе Чембурка, а также на улицах Северной и Родниковой в Алексеевке. К тушению привлечены силы МЧС, РСЧС и полиции, помощь направили соседние муниципалитеты. Спасатели и сотрудники администрации проводят подворовые обходы и работают с жителями.

О пожаре на плавнях в районе Чембурки сообщили 30 августа. Изначально площадь возгорания составляла около 10 га. Из-за угрозы распространения огня на жилую застройку власти усилили группировку сил и средств. Временно ограничивалось движение по федеральной трассе от кольца у хутора Чембурка до развязки возле станицы Анапской. Жителям Анапы рекомендовали закрыть окна из-за пожара.

Анна Гречко