Североосетинцы пополнили медальный зачет России на мировом первенстве по дзюдо

Уроженцы Северной Осетии Инал Тасоев и Мадина Таймазова пополнили медальный зачет сборной России на мировом турнире «Большой шлем» в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщил глава РСО-Алания Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Инал Тасоев завоевал золото, Мадина Таймазова – бронзу. Сборная России заняла первое место в медальном зачете турнира, прошедшего с 28 по 30 августа. Команда завоевала семь наград: две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.

Российские спортсмены выступали под национальным флагом. В соревнованиях участвовали более 500 дзюдоистов из 77 стран.

Константин Соловьев