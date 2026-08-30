Главные новости за неделю 24–30 августа. Кавказ

В Ставропольском крае пассажирский автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и опрокинулся в кювет. Пять человек погибли на месте аварии, один тяжелораненый скончался в реанимации. Всего врачи госпитализировали 28 человек, из них 11 — дети. Полиция и следственный комитет возбудили уголовные дела по факту происшествия.

Ночью 24 августа беспилотники атаковали склады Ozon в Адыгейске, Махачкале и Невинномысске. В логистическом центре в Дагестане пострадали несколько работников, в нем начался пожар.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о намерении обратиться к правительству России с предложением о проведении государственных зерновых интервенций. По его словам, несмотря на хороший урожай, закупочные цены на зерно сейчас находятся на уровне, близком к себестоимости, что существенно осложняет работу сельхозпроизводителей.

Ставропольский край направил около 60 млрд руб. на поддержку новых регионов России. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече 25 августа.

Газета «Ставропольская правда» отказалась размещать предвыборный агитационный материал кандидата «Яблока» в Госдуму Виталия Зубенко, баллотирующегося по 60-му одномандатному округу в Ставропольском крае. По словам кандидата, редакция сообщила об отказе по телефону и не объяснила его причин. В тот же день «Яблоко» направило жалобу в краевую избирательную комиссию.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о похищении малолетней девочки и покушении на ее убийство. По версии следствия, 25 августа подозреваемый в доме в селе Цлак Хивского района похитил малолетнюю девочку и увез ее на автомобиле в неизвестном направлении. Предварительно, преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений.

Арбитражный суд Ставропольского края определил размер субсидиарной ответственности по долгам некогда крупнейшего производителя стеклотары на юге России — ОАО «ЮгРосПродукт». Согласно резолютивной части определения, общая сумма требований к бывшим управленцам и связанным компаниям составила почти 13,4 млрд рублей.

В городском дворце культуры Железноводска прошла церемония открытия третьего кинофестиваля Ferrum’26. В программе — показ фильмов в курортном парке в неформальной обстановке: зрители смогут смотреть кино с пленки, расположившись на пуфах. Тема фестиваля в этом году — «Любимая книга на экране».

Дагестанский боец проиграл нокаутом на турнире UFC. Китайский боец Сонг Ядонг во втором раунде нокаутировал россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. Решающий удар пришелся в область за ухом, после чего Нурмагомедов упал на настил.

Бывший первый заместитель министра по национальной политике и внешним связям Республики Северная Осетия — Алания, а также бывший главный федеральный инспектор по региону Андрей Бессонов скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщили в прессслужбе министерства по национальной политике и внешним связям. Андрей Бессонов погиб 21 августа. Обстоятельства случившегося не уточняются