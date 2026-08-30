Жителям Анапы рекомендуют закрыть окна из-за пожара в хуторе Чембурка

Пожар в плавнях на территории хутора Чембурка продолжается, тушение осложняет сильный ветер, который разносит дым. На месте работает оперативный штаб под руководством заместителя главы города Александра Анфилатова. В тушении задействованы 80 спасателей и 25 единиц техники, включая болотоходы, сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Ждем в помощь авиацию, она сможет быть применена как только будет снят сигнал беспилотной опасности», — отметила Светлана Маслова.

В ближайших населенных пунктах развернуты мониторинговые группы: в станице Анапской вдоль Набережной от улицы Суворова до Горной дежурят пожарные расчеты на случай приближения огня к домам. Координацию на месте ведет заместитель главы города Виталий Лазутченко.

Ситуацию осложняет сильный ветер, который разносит дым на километры. Жителям хутора, станицы Анапской и Пионерского проспекта рекомендовано закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Из-за пожара временно ограничено движение по федеральной трассе от кольца хутора Чембурка до дорожной развязки станицы Анапской, а также по Симферопольскому шоссе от Северной до «Россиянки». Водителей просят по возможности воздержаться от поездок или выбирать объездные пути. Применение авиации возможно после снятия сигнала опасности БПЛА.

Экстренные службы также контролируют ситуацию в Алексеевке. Вдоль улицы Северной расчеты МЧС и пожарной службы не дают огню пройти к домам, обеспечен регулярный подвоз воды. На месте дежурит полиция.

Елизавета Ершова