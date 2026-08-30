В Геленджике объявлена опасность атаки БПЛА

В Геленджике звучит сирена, объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава муниципалитета Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. В связи с этим в аэропорту города введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и позаботиться о личной безопасности. На улице рекомендуется укрыться в подвале, цокольном этаже или помещении без окон, особенно если они выходят на море. При нахождении в квартире следует воспользоваться правилом «двух стен» — укрыться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной комнате. Автомобиль не является надежным укрытием.

Власти напоминают о запрете съемки и публикации материалов о работе беспилотников, ПВО и спецслужб. Телефон экстренных служб — 112. Оставаться в укрытии следует до официального сообщения об отмене угрозы.

Алина Зорина