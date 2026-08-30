Горящий вагон с газом третий день тушат под Астраханью

В Ахтубинске Астраханской области продолжается ликвидация горения железнодорожного вагона со сжиженным газом. Подробности в личном канале сообщил мэр Александр Сиваков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«На данный момент возгорание не ликвидировано. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы: задействована одна единица техники и два сотрудника пожарной службы»,— рассказал мунслужащий. Сейчас специалисты занимаются охлаждением цистерны, что поможет предотвратить «возможные осложнения и дальнейшую эскалацию ситуации». На месте ЧП дежурят экстренные службы.

Глава Ахтубинска призвал горожан сохранять спокойствие и не подходить к месту происшествия. Господин Сиваков отметил, что съемка пожара также может помешать работе спасателей. Он пообещал продолжать информировать о развитии ситуации.

Вагон со сжиженным газом загорелся в Ахтубинске 27 августа. Пожар тушат уже три дня.

Дарья Васенина