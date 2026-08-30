Здание бывшего профилактория УдГУ закрыли фальшфасадом

Четырехэтажное здание бывшего профилактория УдГУ перекрыли фальшфасадом. На это обратил внимание Izhlife. Внешне объект кажется отремонтированным, однако он лишь накрыт сеткой, имитирующей готовый фасад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Глядя издалека, можно подумать, что фасад четырехэтажного корпуса обновили <...> Фактически же давно закрытое здание теперь обтянуто баннерной сеткой, продолжая ждать своего ремонта или, что кажется уже более вероятным исходом, сноса»,— говорится в сообщении издания.

Здание, построенное еще в 1956 году, расположено по адресу ул. Удмуртская, 244. Раньше это был рабочий корпус Удмуртского госуниверситета, в котором в разные годы было общежитие для педагогов, детский сад для сотрудников учреждения и санаторий-профилакторий. Однако в 2008 году Роспотребнадзор не продлил лицензию на оздоровительные услуги и зданием пользоваться перестали. С момента постройки его не ремонтировали, потому сейчас оно находится в аварийном состоянии.

Напомним, в 2020 году профилакторий решили отреставрировать под новый учебно-лабораторный корпус, на работы направили 141 млн руб. Тогда подготовили и проектно-сметную базу, которую позже направили на экспертизу. Ожидалось, что с 2022 года в обновленном здании начнут учиться студенты. Тогда его должны были соединить с первым корпусом вуза. Однако работ проведено не было, а о причинах не сообщалось.

Осенью 2025 года проходили общественные обсуждения о переводе земельного участка, на котором расположен бывший профилакторий, из зоны Д2 «Учреждения образования» в подзону ЖД1-3 «Многоквартирная жилая застройка на вновь осваиваемых территориях».