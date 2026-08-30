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В районе хутора Чембурка тушат пожар на территории 10 га

Спасатели ликвидируют пожар на плавнях в районе хутора Чембурка. Как сообщила в своем Telegram-канале глава Анапы Светлана Маслова, огонь охватил около 10 га.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пожар ликвидируют 17 человек и четыре единицы техники. Идет наращивание сил.

«Обращаю внимание, что в целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи ст. Анапской. Выбирайте объездные пути», — отметила Светлана Маслова.

Алина Зорина

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