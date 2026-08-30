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Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

В очереди на Крымском мосту после возобновления движения проезда ожидают около 800 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

По данным на 14:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания достигает двух часов.

Со стороны Керчи проезда ожидают 320 автомобилей. Время ожидания в очереди — около одного часа.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. В то же время на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога, которая продлилась менее часа.

Алина Зорина

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