В Пензенской области подростка будут судить за кражу с банковского счета

Сердобские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Подростку вменяют кражу с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, в апреле фигурант попросил у знакомого телефон, чтобы войти в соцсеть. Так он получил доступ к мобильному банку товарища. В период с 20 по 23 апреля обвиняемый сделал несколько переводов третьим лицам на общую сумму 12 тыс. руб. Деньги подросток потратил.

Молодой человек полностью возместил ущерб. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

Дарья Васенина