Фестиваль «Снято. Много. Хорошо» пройдет в Ростове Великом

Иммерсивный медиафестиваль «Снято. Много. Хорошо», который в 2025 году прошел в Рыбинске, в этом году состоится в Ростове Великом. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Ростовский Кремль

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Фестиваль пройдет 5 сентября. В центре Ростова создадут киногородок с гримерками и декорациями. На площадке пройдут мастер-классы и будут работать интерактивные зоны.

«Гости смогут попробовать себя в роли актеров, режиссеров или зрителей, снять собственные яркие фото и видео или стать героями большого фильма»,— рассказал губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль в Рыбинске, 2025 год

Фото: Правительство Ярославской области Фестиваль в Рыбинске, 2025 год

Фото: Правительство Ярославской области

Автором проекта выступает Ярославское Конвеншн Бюро при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ранее в соцсетях фестиваля сообщалось, что проект стал победителем грантового конкурса.

«Мы сыграем в большую игру с Ростовом Великим! Легенды о богатырях, величие Кремля, гастрономия и кинонаследие — все это не просто культурные коды Великого города, но и основа для захватывающих, иммерсивных сюжетов»,— анонсировалось ранее в соцсетях проекта.

Алла Чижова