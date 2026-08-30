обновлено 13:10
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Во время действия воздушной тревоги гражданам необходимо действовать без паники и позаботиться о своей безопасности. Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.
Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто.
UPD: Воздушная тревога отменена в 13:02 мск.