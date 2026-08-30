В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Во время действия воздушной тревоги гражданам необходимо действовать без паники и позаботиться о своей безопасности. Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто.

UPD: Воздушная тревога отменена в 13:02 мск.

Алина Зорина