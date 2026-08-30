Пьяный пензенец душил жену из-за плачущего ребенка

УМВД по Пензе закончило расследование дела о семейном насилии. Подробности сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД Пензенской области Фото: ГУ МВД Пензенской области

Фигурантом стал 26-летний горожанин. Установлено, что одним вечером, будучи пьяным, мужчина напал на жену. «Злоумышленник услышал плач ребенка, которого укладывала супруга. Он вмешался, забрал ребенка и положил на диван, после чего спровоцировал конфликт. Обвиняемый оттолкнул жену, повалил на диван и начал душить»,— рассказали силовики.

Горожанка смогла вырваться и обратиться в полицию. Стражи порядка завели дело об угрозе убийством или тяжким вредом здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Агрессору грозят обязательные работы или лишение свободы до двух лет.

Дарья Васенина