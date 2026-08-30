В нескольких районах Саратовской области закончили закачивать воду

В четырех районах Саратовской области закончили весенне-летнюю закачку воды. Подробности в личном канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

Полностью заполнили водоемы Александрово-Гайского, Новоузенского, Балаковского и Краснопартизанского районов. Работы продолжаются в Ершовском, Питерском и Энгельсском районах. На момент публикации подано более 7,7 млн куб. м воды, что составляет 94% от утвержденного плана.

Финансирование мероприятий по пополнению водных ресурсов для нужд населения засушливых территорий и сельскохозяйственных предприятий осуществляется за счет областного бюджета. Ранее на эти цели было выделили около 60 млн руб. Проблема водоснабжения входит в число приоритетных направлений реализации «Народной программы».

Закачку воды продолжат и осенью. Министерству сельского хозяйства региона поручили провести анализы состояния прудов и водохранилищ в остальных муниципальных образованиях. Это необходимо для определения объемов необходимых работ и требуемого финансирования.

Дарья Васенина