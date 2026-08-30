В Сочи 30 августа работают 52 АЗС

По состоянию на 11:00 30 августа на территории Сочи топливо доступно на 52 автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации, предоставленной топливными операторами, газ есть на 14 станциях, АИ-100 — на трех АЗС, АИ-95 — на 25 заправках, АИ-92 — на 29 автозаправочных станциях, дизельное топливо — на 39 станциях.

На трех АЗС сети «Роснефть» в приоритетном порядке топливом обеспечивают общественный транспорт, автомобили экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность города. На этих объектах инвалиды первой и второй групп могут заправиться по топливным картам. Отмечается, что три станции «Лукойл» переведены на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива жители и гости Сочи могут узнать по телефону многоканальной горячей линии: 8 (862) 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации Сочи. Сведения также можно получить на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Алина Зорина