Утром 30 августа в Новороссийске работают 25 АЗС

По данным на утро 30 августа, на территории Новороссийска работают 25 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на трех АЗС, АИ-95 — на шести станциях, АИ-100 в наличии нет, дизельное топливо доступно на 24 автозаправочных станциях. По решению собственников на всех АЗС введены временные ограничения — топливо отпускается только в баки, не больше 60 л на один автомобиль.

Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — с. Кирилловка (ДТ; для спецтранспорта АИ-92); п. Верхнебаканский (ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ; для спецтранспорта АИ-92, АИ-95); ст. Раевская (ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС рядом с развязкой — ДТ, для спецтранспорта — АИ-92, АИ-95; на АЗС на выезде из города — ДТ); ул. Суворовская (ДТ); ул. Куникова (АИ-95); Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Глебовское (ДТ); Газпром — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ); Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (ДТ); «Уфимнефть» — на всех АЗС — ДТ, на ул. Малоземельская и Сухумском шоссе — АИ-95, ДТ; АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ).

Отмечается, что АЗС в Цемдолине на ул. Ленина (2 АЗС «Роснефть»), на Мысхакском шоссе («Роснефть»), в п. Верхнебаканском («Лукойл»), в с. Кирилловка («PNB») отпускают топливо только для спецтранспорта и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих станций. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

Алина Зорина