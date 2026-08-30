В перинатальных центрах Оренбуржья в августе родились 762 малыша

В августе этого года в перинатальных центрах Оренбургской области на свет появились 762 малыша. Из них 396 мальчика и 366 девочек. Об этом сообщает губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Глава региона отмечает, что одна из оренбурженок стала мамой в десятый раз. Женщины как в 40, так и в 48 лет становятся мамами четвертого, пятого, шестого ребенка. Самыми редкими именами стали: Иван, Матвей, Гордей, София, Агата, Мирослава и Анна.

«Уверен, что это и есть настоящая любовь к детям и преданность семье. Создавать большие и крепкие семьи — прекрасное и важное желание. Радует, что многодетные семьи — это сегодня уже про престиж, про укрепление семьи и про здоровье», — сообщает Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева