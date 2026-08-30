В Адыгее проводят проверку из-за падения ребенка в ущелье Мишоко

Прокуратура Майкопского района организовала проверку инцидента в связи с падением ребенка в ущелье Мишоко. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, днем 29 августа во время отдыха в ущелье Мишоко в Майкопском районе при катании семьи на амплитудных качелях ребенок сорвался вниз. В настоящее время несовершеннолетний находится в медицинском учреждении.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при организации предоставляемых услуг. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Алина Зорина