В Ставропольском крае пять человек погибли при столкновении автобуса и КамАЗа

Пять пассажиров рейсового автобуса погибли после столкновения с КамАЗом в Железноводске. Еще 38 человек были доставлены в больницы Пятигорска, среди них десять детей. Об этом сообщили Госавтоинспекция и прокуратура Ставропольского края.

Авария произошла на третьем километре федеральной трассы «Кавказ» в районе поселка Иноземцево. Автобус Setra следовал из Грузии в Москву. По предварительной версии Госавтоинспекции, его водитель двигался с небезопасной скоростью и не выдержал дистанцию до грузовика. После столкновения автобус съехал с дороги в кювет.

Четверо пострадавших детей находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один ребенок госпитализирован в реанимацию. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте ДТП координирует прокурор Железноводска Евгений Погорелов. Основное внимание уделяется оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Валерий Климов