Главные новости за 29 августа. Кавказ

Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Московского педагогического государственного университета принял участие в открытии новых образовательных объектов в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Новая школа заработала в селе Байрамаул. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, к 1 сентября в Дагестане будут открыты все 123 школы, требовавшие капитального ремонта. Еще семь новых школ находятся в строительстве, две из них также вводятся к началу учебного года. В Черкесске открылся дополнительный корпус средней школы №6 на 432 места. Благодаря этому учащиеся с первого по четвертый класс с 1 сентября смогут перейти на обучение в одну смену.

Невинномысск снова атаковали беспилотники. После отражения атаки сотрудники спецслужб приступили к уничтожению обломков сбитых БПЛА. Администрация города предпредила жителей о том, что в городе могут быть слышны звуки детонации и призвала не беспокоиться из-за этого: обломки утилизируют специалисты в безопасном месте по установленной процедуре.

Жителя Ставрополья лишили гражданства за призывы к саботажу поддержки участников СВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчина призывал соотечественников к саботированию единой государственной социальной политики поддержки участников СВО. Кроме того, он формировал у других иностранцев негативное восприятие русской культуры и отрицательное отношение к людям славянской национальности.

Купальный сезон на Комсомольском пруду в Ставрополе продлили до 13 сентября включительно. Об этом сообщила администрация города. Купаться на пруду разрешено ежедневно с 08:00 до 19:00. Северный пляж в районе спасательного поста продолжит работать с 06:00. По словам мэра Ставрополя Ивана Ульянченко, вся пляжная инфраструктура останется доступной для посетителей. На территории работают спортивные и детские площадки, душевые, питьевые фонтанчики, кафе и прокат водных аттракционов.

Дагестанский боец проиграл нокаутом на турнире UFC. Китайский боец Сонг Ядонг во втором раунде нокаутировал россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. Решающий удар пришелся в область за ухом, после чего Нурмагомедов упал на настил.