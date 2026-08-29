На Транскаме в Северной Осетии полностью закрыли движение для всех автомобилей

На Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии с 19:00 мск 29 августа ограничили движение всех видов транспорта. Проезд закрыт в обоих направлениях на участке от Бурона до северного портала Рокского тоннеля, сообщили в республиканском ГУ МЧС России.

Ограничение введено до особого распоряжения. В ведомстве объяснили решение невозможностью обеспечить безопасный проезд автомобилей по горному участку трассы.

Транскам связывает Северную Осетию с Южной Осетией и является единственным автомобильным маршрутом между Россией и республикой. Из-за сложных условий движение на автомагистрали регулярно ограничивают, прежде всего в зимний и весенний периоды. Среди основных причин — снежные заносы, лавинная опасность и сходы селей.

На данный момент МЧС не уточняет, какое именно обстоятельство стало причиной нынешнего ограничения.

Валерий Климов