В Пензе в сквере Белинского закончили благоустройство

В пензенском сквере им. Белинского сдали работы по благоустройству. Подробности в личном канале сообщил мэр Олег Денисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Макс Олега Денисова Фото: Макс Олега Денисова

В сквере перед драмтеатром заменили свыше 2,5 тыс. кв. м асфальта. Также отсыпали белым галечником площадку у основания памятника Виссариону Белинскому. При благоустройстве восстановили краску на исторических опорах для фонарей. Работы обещали сдать до 1 сентября, подрядчик уложился в срок.

Господин Денисов отметил, что площадку уже открыли для прогулок. Также на прежнее место вернется регулярный фестиваль «Шахматы в скверы».

Дарья Васенина