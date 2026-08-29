Под Астраханью пересох водоем из-за самовольной дамбы

Кировский районный суд Астрахани удовлетворил требования природоохранной прокуратуры к ФГБУ «Управление „Астраханмелиоводхоз“» о ликвидации земляной дамбы, возведенной с нарушением водного законодательства. Сооружение привело к осушению природного водного объекта рыбохозяйственного назначения, уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Васенина Фото: Дарья Васенина

Как показала проверка, дамбу построили при отсутствии необходимой экологической документации. Ее возведение ограничило водоток из оросительной системы «Большой Лиманский канал № 3». Вследствие произошло перекрытие основного течения и осушение безымянного ерика.

Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить незаконное сооружение. Иск удовлетворили в полном объеме. В надзорном ведомстве отметили, что после вступления решения суда в законную силу ведомство возьмет под контроль его исполнение.

Дарья Васенина